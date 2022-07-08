 

Горноспасатель умер во время поисковой операции на шахте в Кузбассе

08.07.2022, 7:10, Новости дня
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В ходе поисковой операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе умер один из горноспасателей, сообщил источник в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что «умер сотрудник военизированной горноспасательной части», причина смерти «устанавливается». По предварительной информации, «он почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции».

Во вторник в Междуреченске Кемеровской области были зарегистрированы два подземных толчка. После первого землетрясения на шахте произошло обрушение горной породы. Под землей в это время находились 190 человек, 188 из них были эвакуированы, один был найден погибшим, судьба еще одного горняка неизвестна. В четверг был обнаружен сигнал его индивидуального датчика местоположения, горноспасатели продвигаются к нему.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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