 

Российские хакеры опубликовали новую порцию данных об украинской разведке

08.07.2022, 7:10, Новости дня
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Хакерская группировка RaHDit опубликовала новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним.

Вторая часть документов касается еще 2,5 тыс. человек. Как отмечает хакерская группировка, в опубликованных данных также содержится информация о родственниках сотрудников ГУР, совместно проживающих с ними, а также лицах, получавших различные выплаты со счетов управления. При этом в RaHDit сообщили РИА «Новости», что не станут публиковать данные о несовершеннолетних родственниках сотрудников военной разведки Украины.

Новые опубликованные данные содержат в том числе криминальные характеристики сотрудников. Среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. По словам хакеров, сведения, касающиеся лиц, контактирующих с украинской разведкой, были переданы в правоохранительные органы.

RaHDit в среду опубликовала в открытом доступе данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе раскрытых разведчиков – представители посольских резедентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке – данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

Напомним, источник в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность выложенных хакерами группы RaHDIt данных сотрудников украинской военной разведки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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