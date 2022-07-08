 

Зеленский заявил о неготовности Украины «уступать землю»

08.07.2022, 0:31, Новости дня
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Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России», сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что «украинцы не готовы уступать свою землю» и «принять то, что эти территории принадлежат России». «Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, бывший президент страны Виктор Янукович заявил, что Киев должен адекватно оценивать ситуацию и уважать мнение жителей Украины, а сами граждане должны сделать выбор – «воевать до последнего украинца» или «пытаться сохранить то, что еще осталось».

После освобождения Лисичанска части ВС РФ и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска РФ и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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