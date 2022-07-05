 

Минобороны: Боевики намерены подорвать емкости с жидким хлором на Славянской ТЭС

05.07.2022, 21:50, Новости дня
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ВСУ завезли, заминировали и планируют подорвать емкости с жидким хлором на насосно-фильтрационной станции Славянской ТЭС в Николаевке ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для этого на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС украинские неонацисты завезли емкости с жидким хлором (свыше 6 тысяч литров), которые они заминировали и планируют подорвать при подходе подразделений российских войск и формирований Донецкой Народной Республики», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что боевики нацбатальонов в Харькове в домах оборудовали огневые позиции, а жителям не дают покидать квартиры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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