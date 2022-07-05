 

Минобороны: В шести портах Украины заблокированы 70 иностранных судов

05.07.2022, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очаково, Одессы и в Южном остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, сообщили в Минобороны России.

Они не могут выйти в открытое море из-за угрозы обстрелов и высокой минной опасности, созданной Киевом, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

Также в министерсте отметили, что в результате проведенного комплекса мероприятий силами ВМФ РФ устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры. 

Ранее сообщалось, что администрация порта в Бердянске на освобожденной территории Запорожской области возобновила работу семи из девяти существующих причалов и другой инфраструктуры, сохранен штат из 100 сотрудников. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.20 / Минздрав Украины и Всемирный банк начинают проект почти на $100 млн

16.07.21 / “Проявляют харрасмент”. Корниенко возмутился, что политика, который займет в Раде место Монастырского, журналисты называют “ноунеймом”

01.03.22 / Российский снаряд попал в роддом в Киевской области

19.11.21 / В Минздраве Украины не планируют разрешать бустерную дозу вакцины от AstraZeneca, несмотря на то, что остатки препарата придется утилизировать

19.02.22 / Бутусов назвал Шуфрича “российским клоуном” и заявил, что “вся фракция ОПЗЖ сейчас сидит в Европе”

13.01.22 / Министры обороны стран ОДКБ обсудили результаты операции в Казахстане

21.03.21 / В Офисе президента Украины назвали сумму ущерба от беспорядков на акции в поддержку Стерненко

15.04.21 / Определены сроки проведения встречи Путина и Моди

21.07.21 / В Одессе из СИЗО сбежал осужденный, позже полиция объявила о его задержании. СМИ опубликовали видео побега

08.07.20 / В МВД сообщили о шестой жертве пожаров в Луганской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика