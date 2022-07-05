Стало известно об обысках у главы петербургского УГИБДД

Руководитель управления ГИБДД по Петербургу и области стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По нашим данным, обыски проводят сотрудники ФСБ, дело о злоупотреблении должностными полномочиями», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, речь идет о деле, которое завели в 2021 году после проверки работы коммерческих МРЭО.

В региональном УФСБ от комментариев по теме отказались.

В конце июня в Тюмени вынесли приговор бывшему начальнику регионального УГИБДД Александру Селюнину по делу о взятках, полученных за сдачу экзаменов на права.

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