Церемония прощания с создателем Чебурашки прошла в Москве

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05.07.2022, 14:45, Новости дня
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В столице прошло прощание с мультипликатором Леонидом Шварцманом, создавшим образы Чебурашки, крокодила Гены, работавшим над мультфильмом про Дядю Степу и других.

Траурная церемония прошла в Центральном доме кинематографистов в Москве, проститься с артистом пришли пришли коллеги и поклонники, информирует ТАСС.

Режиссер Юрий Норштейн отметил, что в последний раз виделся со Шварцманом на 9 Мая, в День Победы.

«Тогда была замечательная встреча, я привез ему долгожданную книгу о нем самом, он успел ее подержать (книга-альбом «Леонид Шварцман. Мастер образа»). Леля сделал огромное количество персонажей, около 300. У него была очень неторопливая рука. Леля рисовал очень неторопливо, но как в этой неторопливости рождался персонаж – для меня до сих пор загадка», – добавил режиссер.

Он отметил, что мультипликатор никогда не кичился желанием «быть современным» и всегда оставался собой.

Автор кукольного мультфильма «Гофманиада» Станислав Соколов добавил, что Шварцман всегда был добрым и деликатным человеком, он также был гениальным художником и режиссером.

«Леонид Аронович прожил замечательную, творчески счастливую жизнь», – добавил Соколов.

Напомним, Леонид Шварцман, создатель внешнего облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года в начале июля.

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