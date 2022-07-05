Брянский облсуд назначил дату рассмотрения дела о геноциде во время Великой Отечественной

Брянский областной суд планирует в середине июля провести заседание по делу о признании геноцидом убийств брянцев в годы Великой Отечественной войны.

К рассмотрению привлекут узников фашистских концлагерей, информирует портал «Брянск Today».

Рассмотрение иска назначили на 14 июля, заявление написал прокурор Брянской области. В исковом заявлении он попросил суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Брянска и области.

Заявление было направлено по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Александр Войтович, прокурор Брянской области, будет лично присутствовать на заседании.

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