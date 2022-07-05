Замглавы Крымской таможни обвинили в превышении полномочий

В Крыму предъявлено обвинение замначальника таможни региона, он отправлен под домашний арест, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Крымской таможни – начальника отдела тылового обеспечения. Органами следствия в настоящее время ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Другое уголовное дело расследуется в отношении исполняющего обязанности гендиректора фирмы, обвиняемой в мошенничестве, совершенной с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Следователи выяснили, что замглавы таможни Крыма в марте 2021 года заключил госконтракт с фирмой в лице и.о. гендиректора по капремонту ведомственного здания в Евпатории.

«В июне 2021 года с целью строительного контроля ремонтных работ таможней был заключен еще один контракт – с начальником отдела строительного контроля по объектам капитального строительства АО «Служба технического надзора». Вместе с тем в период ремонта здания представителем строительного контроля никакие работы фактически не принимались, акты о приеме не подписывались и не согласовывались», – указали в СК.

В адрес замглавы Крымской таможни от подчиненных поступала информация об этом, но он, достоверно зная о невыполненных работах, подписал акты об их приемке, и на этом основании подрядчику перечислили денежные средства в полном объеме.

По результатам экспертизы, стоимость фактически невыполненных работ составляла более 3,5 млн рублей.

Преступления удалось выявить в ходе оперативных мероприятий крымского управления ФСБ и отдела по противодействию коррупции Крымской таможни.

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