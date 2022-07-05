Япония утвердила запрет на импорт золота из России

Кабмин Японии расширил санкции против России, утвердив запрет на импорт золота. а также запретив предоставление российской стороне услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг, сообщил японский минфин.

Запрет на предоставление перечисленных услуг вступает в силу с 5 сентября, передает ТАСС.

Япония вводит «ограничение на экспорт для 65 организаций из РФ и для 25 организаций из Белоруссии», передает РИА «Новости».

Напомним, Япония ввела санкции против более чем 700 человек из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, а также более чем 200 российских и белорусских компаний и организаций. Токио заморозил активы ряда российских банков, порядка 40 российских организаций и компаний. В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 400 наименований. В июне лидеры G7 решили запретить экспорт золота.

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