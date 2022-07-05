 

Зеленский похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи

05.07.2022, 5:29, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал представителям СМИ копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, информирует пресс-служба главы украинского государства.

Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС.

После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по РФ с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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