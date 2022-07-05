СК заинтересовался работой наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины

Следственный комитет РФ запросит у Росгвардии сведения, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, информирует СК.

СК намерен дать уголовно-правовую оценку «указанным фактам и действиям лиц, причастных к ведению противоправной разведывательной деятельности», передает РИА «Новости».

Напомним, спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

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