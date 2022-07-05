СК заинтересовался работой наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины
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Следственный комитет РФ запросит у Росгвардии сведения, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, информирует СК.
СК намерен дать уголовно-правовую оценку «указанным фактам и действиям лиц, причастных к ведению противоправной разведывательной деятельности», передает РИА «Новости».
Напомним, спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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