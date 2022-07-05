 

Задержан подозреваемый в стрельбе на параде в честь Дня независимости США

05.07.2022, 4:05, Новости дня
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Полиция США задержала подозреваемого, которого разыскивала в связи со стрельбой на параде в честь Дня независимости, сообщил начальник полицейского управления города Хайленд-Парк Лу Джогмен.

Сотрудники патрульной службы в окрестностях Чикаго заметили автомобиль, соответствующий распространенному ранее описанию. В результате «непродолжительной погони» правоохранителям удалось остановить транспортное средство. Подозреваемый – Роберт Кримо – задержан, передает ТАСС.

Перед этим полиция сообщила, что разыскивается Роберт И. Кримо III, который может быть «вооружен и очень опасен». Ему был присвоен статус «лица, представляющего интерес для следствия». Сообщалось, что он может передвигаться на автомобиле Honda Fit серебристого цвета 2010 года выпуска, передает РИА «Новости».

Прежде сообщалось, что полицейские разыскивают белого мужчину худощавого телосложения с длинными черными волосами, одетого в белую или голубую футболку.

По версии местных властей, стрелок вел огонь без разбора с крыши коммерческого здания. Он бросил винтовку, когда начали съезжаться полицейские. В результате стрельбы пять человек погибли на месте, шестой скончался после госпитализации, кроме того, служба скорой помощи развезла по близлежащим больницам 26 человек в возрасте от восьми до 85 лет. Состояние части пациентов оценивается как критическое. Еще несколько пострадавших обратились к врачам самостоятельно.

Напомним, стрельбы произошла в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго. В конце июня президент США Джо Байден подписал законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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