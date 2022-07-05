ФСИН опровергла сообщения о боевиках «Азова» в «Лефортово»

Информация о том, что боевики украинского нацбатальона «Азов» (в отношении членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) находятся в следственном изоляторе «Лефортово», не соответствует действительности, сообщила ФСИН России.

В ведомстве в ответ на запрос РИА «Новости» сообщили, что «указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ не содержатся».

Напомним, источник в правоохранительных органах сообщал, что несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров нацбатальона находятся в СИЗО «Лефортово». Источник в руководстве ДНР также заявил, что лидеров полка действительно вывезли в Москву, в «Лефортово».

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