Лавров прокомментировал возможность размещения инфраструктуры НАТО в Финляндии

Финляндию вряд ли спросят, если НАТО решит разместить на территории страны военную инфраструктуру, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Но, если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра (иностранных дел Финляндии Хаависто) кто-нибудь спросит», – передает РИА «Новости» его слова.

Лавров добавил, что Россия пока не видит угрозы в потенциальном вступлении Финляндии в НАТО, но будет внимательно следить за ситуацией с точки зрения обеспечения собственной безопасности.

«Конечно, мы будем оценивать любые дальнейшие шаги [Финляндии] с точки зрения интересов надежного обеспечения безопасности Российской Федерации», – сказал он.

Ранее заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) было названо неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО.

В НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

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