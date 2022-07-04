 

От разрушения декораций на Спортивных играх в Якутии пострадали 18 человек

04.07.2022, 11:00, Новости дня
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В Якутии из-за разрушения от ураганного ветра конструкций экрана и декораций для Спортивных игр пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщил глава республики Айсен Николаев.

«Вследствие ураганного ветра… произошло разрушение конструкций экрана и декораций для Спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

При этом глава Якутии поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия.

VIII Спортивные игры народов Якутии проходят с 4 по 9 июля, в программу включены 16 видов спорта – аэробика, баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, гиревой спорт, спортинг, бокс, легкая атлетика (параолимпийская и сурдлимпийская программа) и многоборье ВФСК «ГТО».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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