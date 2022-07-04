Власти США и Безос продолжили спор о ценах

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла обвинения главы компании Amazon Джеффа Безоса в адрес главы американского государства Джо Байдена – Безос заявлял, что Байден не разбирается в «базовой динамике рынка».

Безос раскритиковал Байдена, который призвал владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин в США. По мнению Безоса, требования президента показывают «либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка», передает ТАСС.

Жан-Пьер ответила, что «цены на нефть упали почти на 15 долларов за последний месяц, однако цены на заправках почти не снизились». По ее словам, речь идет не о «базовой динамике рынка», а о том, что «рынок подводит американских потребителей».

Она обвинила Безоса в поддержке стремления крупных нефтегазовых компаний обогатиться за счет жителей США. По ее словам, в позиции Безоса «нет ничего удивительного». Жан-Пьер заявила, что Безос считает нормальным «использование нефтегазовыми компаниями доминирующего положения на рынке для того, чтобы извлекать рекордную прибыль за счет американского народа». По мнению Безоса, именно так «должна работать экономика» США, сообщила Жан-Пьер.

Напомним, в мае Безос раскритиковал власти США за то, что Белый дом захотел бороться с инфляцией повышением налогов для «самых богатых». Он подчеркнул, что «инфляция – это регрессивный налог, который больше всего бьет по самым необеспеченным», и что «введение в заблуждение не помогает стране».

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