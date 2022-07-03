 

Лукашенко предсказал схватку за передел мира в Центральной Азии

03.07.2022, 6:45, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились.

«Американцы хотят доминировать… хотят однополярного мира, и того, кто поднимает голову, начинают бомбить… Причина – в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские) республики», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале этого года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. «Посмотрите – Каракалпакстанская (автономная) республика… якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация», – сообщил Лукашенко.

По его словам, «Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной – европейцы и американцы, с другой – Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились», – констатировал белорусский президент. Он подчеркнул, что «мир будут делить».

В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.

В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.

Автономная республика Каракалпакия (Каракалпакстан) с населением около 2 млн человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками – каракалпакским и узбекским.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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