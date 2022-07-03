Музей-заповедник Римского-Корсакова загорелся в Псковской области

В деревне Любенск Псковской области из-за неосторожности строителей загорелся музей-заповедник Римского-Корсакова, пламя охватило все здание, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В деревне Любенск горит музей-заповедник Римского-Корсакова. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня», написал Ведерников в Telegram-канале.

По его словам, несмотря на то, что пожарные оперативно приступили к тушению, пламя очень быстро распространилось по зданию.

«Уже очевидно, что ущерб будет значительный. Это объект культурного наследия федерального значения. Вместе с коллегами из правительства сделаем все возможное, чтобы восстановить усадьбу», – сообщил губернатор.

Мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова состоит из усадеб Вечаша и Любенск. Он представляет собой уголок русской природы, с которым неразрывно связаны жизнь и творчество композитора. В большом доме в усадьбе воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.

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