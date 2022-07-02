При столкновении парома с пирсом в Стамбуле пострадали три человека
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По меньшей мере три человека получили ранения в субботу в Стамбуле в результате столкновения городского парома с пирсом, информирует телеканал «А хабер».
По данным телеканала, судно по неустановленным причинам столкнулось с причалом Каракей, который расположен на пересечении проливов Босфор и Золотой Рог, передает ТАСС.
Ранее один человек погиб в результате крушения лодки с туристами у берегов курортного города Анталья на юге Турции.
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