При столкновении парома с пирсом в Стамбуле пострадали три человека

По меньшей мере три человека получили ранения в субботу в Стамбуле в результате столкновения городского парома с пирсом, информирует телеканал «А хабер».

По данным телеканала, судно по неустановленным причинам столкнулось с причалом Каракей, который расположен на пересечении проливов Босфор и Золотой Рог, передает ТАСС.

Ранее один человек погиб в результате крушения лодки с туристами у берегов курортного города Анталья на юге Турции.

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