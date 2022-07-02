 

В патриаршей комиссии призвали запретить на ТВ программы про оккультизм

02.07.2022, 8:10, Новости дня
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На федеральном телевидении необходимо прекратить транслировать «пошлые и бездарные» передачи, которые в том числе пропагандируют оккультизм, сообщил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Он напомнил, что СМИ не только способны «быть зеркалом общественных процессов, но и формируют нормы поведения и восприятия действительности». Это, по словам священнослужителя, особенно касается молодежи.

«Нам очень не хватает сегодня программ, воспитывающих элементарный вкус к прекрасному, а вот пошлых и бездарных программ полно. Патриаршая комиссия часто получает обращения родителей детей, пострадавших от деструктивных групп и оккультизма, который открыто пропагандируется сегодня по ряду телеканалов», – передает слова Лукьянова РИА «Новости».

Эксперты патриаршей комиссии также поддержали инициативу Следственного комитета. Глава СК Александр Бастрыкин ранее предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости, а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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