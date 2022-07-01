 

Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса

01.07.2022, 14:30, Новости дня
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Президент Владимир Путин на очередном совещании с постоянными членами Совбеза (СБ) обсудил работу российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Поговорим о работе оборонно-промышленного комплекса. Не буду говорить об актуальности этой темы вообще, а в данной ситуации – тем более», – передает его слова ТАСС.

С докладом выступил курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов.

На прошлом совещании с членами Совбеза Путин обсудил подготовку к единому дню голосования в сентябре.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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