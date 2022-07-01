Яир Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля

Лидер израильской партии «Еш Атид» Яир Лапид в полночь в пятницу официально вступил в должность премьер-министра еврейского государства, сообщило государственное радио «Кан».

Лапид стал 14-м премьером в истории Израиля, он будет занимать этот пост как минимум до досрочных парламентских выборов, назначенных на 1 ноября 2022 года, передает ТАСС.

Накануне израильский парламент во втором и в третьем чтениях высказался за самороспуск.

Коалиция, которую сформировал оппозиционный политик из партии «Еш Атид» Яир Лапид, получила название «блок перемен», она опирается на минимальное парламентское большинство – 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.

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