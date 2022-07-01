 

Яир Лапид вступил в должность премьер-министра Израиля

01.07.2022, 10:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лидер израильской партии «Еш Атид» Яир Лапид в полночь в пятницу официально вступил в должность премьер-министра еврейского государства, сообщило государственное радио «Кан».

Лапид стал 14-м премьером в истории Израиля, он будет занимать этот пост как минимум до досрочных парламентских выборов, назначенных на 1 ноября 2022 года, передает ТАСС.

Накануне израильский парламент во втором и в третьем чтениях высказался за самороспуск.

Коалиция, которую сформировал оппозиционный политик из партии «Еш Атид» Яир Лапид, получила название «блок перемен», она опирается на минимальное парламентское большинство – 61 депутатский голос в 120-местном Кнессете.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08.21 / 99-летняя пенсионерка из США стала старейшим пауэрлифтером в мире

04.07.21 / Welt – из-за угрозы лесных пожаров День независимости на западе США пройдёт без фейерверков

25.07.20 / Открыта для всех религий — Эрдоган принял участие в первой молитве после превращения Айя-Софии в мечеть

25.12.21 / Вспышки на Солнце помогли уточнить историческую хронологию торговли со Скандинавией

11.09.20 / Ателье из РФ показало дорогой карбоновый обвес для Porsche 911 Turbo S

08.07.21 / Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты

28.12.20 / Handelsblatt – «принесённое в жертву поколение» — французская молодёжь страдает от последствий пандемии

28.05.21 / Незнакомцы на уроках и иглы в парке — родители в школе Сиэтла просят убрать лагерь бездомных

20.07.20 / Россия и Китай ставят на упадок Запада

15.06.22 / Глава Пентагона: Ставки слишком высоки, чтобы ослаблять поставки оружия Киеву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика