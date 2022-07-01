Волонтеров из Краснодарского края обстреляли на территории Донбасса

Колонну волонтеров организации «Добро и дело. Кубань» обстреляли на территории Донбасса, сообщил телеканал «Краснодар» со ссылкой на волонтеров.

«Это был один прилет, метили по нам. И, скорее всего, у них была неприкрытая точка, то есть они ударили и убежали. Иначе они бы работали по всей площади», – передает ТАСС слова одного из волонтеров.

Уточняется, что удар был нанесен по маршруту движения колонны, когда активисты сделали незапланированную остановку возле жилых домов. По информации телеканала, снаряд упал 150 м от их колонны на дороге, по которой они двигались. Волонтеры спрятались в подъездах. По их мнению, если бы они не сделали незапланированную остановку, то «жертв было бы не избежать».

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что Госдума 30 июня рассмотрит в первом чтении законопроект, внесенный по инициативе фракции «Единой России» о введении компенсации за вред жизни или здоровью добровольцев.

—