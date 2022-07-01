 

Минобороны показало кадры работы расчетов РЗСО «Ураган» по Украине

01.07.2022, 7:46, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало кадры работы артиллерийских подразделений ВС РФ реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Ураган» по украинским позициям.

«Точными залпами РСЗО уничтожены укрепленные позиции и командный пункт ВСУ. После выполнения огневой задачи расчет РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям. Реактивными боеприпасами также были поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Корректировку огня и контроль поражения объектов обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», благодаря чему 220 мм комплекс способен уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 км.

По словам начальника расчета РСЗО «Ураган», после работы расчетов системы у противника не остается шансов на сохранение техники или личного состава. «При поступлении сигнала на выполнение боевой задачи расчету РСЗО «Ураган» отводится не более пяти минут. После выполнения налета у противника не остается ни единого шанса для сохранения личного состава и техники», – сказал он.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения артиллерийской позиции ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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