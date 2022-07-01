Минобороны показало кадры работы расчетов РЗСО «Ураган» по Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры работы артиллерийских подразделений ВС РФ реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Ураган» по украинским позициям.

«Точными залпами РСЗО уничтожены укрепленные позиции и командный пункт ВСУ. После выполнения огневой задачи расчет РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям. Реактивными боеприпасами также были поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Корректировку огня и контроль поражения объектов обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», благодаря чему 220 мм комплекс способен уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 км.

По словам начальника расчета РСЗО «Ураган», после работы расчетов системы у противника не остается шансов на сохранение техники или личного состава. «При поступлении сигнала на выполнение боевой задачи расчету РСЗО «Ураган» отводится не более пяти минут. После выполнения налета у противника не остается ни единого шанса для сохранения личного состава и техники», – сказал он.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения артиллерийской позиции ВСУ.

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