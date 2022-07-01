 

Болсонару припугнул США международной изоляцией

01.07.2022, 7:46, Новости дня
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Если в Бразилии победят левые силы, Латинская Америка «станет красной», а США окажутся в международной изоляции, сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Болсонару уверен, что в случае победы левых на выборах, «они никогда больше не отдадут» власть, страна «пойдет по пути Венесуэлы, Аргентины, Чили и Колумбии», «вся Латинская Америка станет красной», а «США окажутся практически в изоляции от всего мира». По его словам, в итоге «проиграют все, в том числе их собственные избиратели», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, выборы в Бразилии, на которых предстоит избрать президента, депутатов и треть сенаторов парламента, а также губернаторов штатов состоятся в октябре. Сейчас в опросах лидирует экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, он может одержать победу уже в первом туре, шансы Болсонару на переизбрание минимальны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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