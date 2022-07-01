 

Кириенко посетил Харьковскую область

01.07.2022, 6:25, Новости дня
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Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Кириенко приехал в гуманитарный центр в Купянске, он пообщался с волонтерами МГЕР и «Волонтерской Роты Боевого Братства», поблагодарив их за работу. Один из волонтеров Александр Куликов ознакомил Кириенко с работой центра, передает РИА «Новости».

В Купянск прибыл десант волонтеров МГЕР и «Волонтерской Роты». За десять дней активисты раздали жителям более 20 тонн продуктов, передает ТАСС.

Напомним, до этого Кириенко посетил с рабочим визитом Мелитополь. Он выразил благодарность работникам жилищно-коммунальной сферы, образования, медицины, руководству региона за то, что город живет мирной жизнью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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