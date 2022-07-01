Россия скептически отнеслась к идее привлечь ООН к трибуналу по Украине

Трибуналы по Югославии и Руанде показали низкую эффективность, поэтому Россия скептически относится к идее привлечения ООН к возможному трибуналу по Украине, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Ильичев указал, что трибуналы нужны не только для «наказания виновных», но и для «национального примирения», «залечивания ран». Однако проведенные трибуналы «никого не примирили, наоборот, антагонизм только расширился», так что Россия «скептически относится» к идее привлечения ООН «по причине имеющегося опыта», передает ТАСС.

Как сообщил Ильичев, трибуналы по бывшей Югославии и по Руанде «демонстрировали очень низкую эффективность, были очень затратны и не всегда беспристрастны». Международный трибунал по бывшей Югославии выносил обвинения «главным образом сербам, других оправдывал».

Комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского к исключению РФ из Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, Ильичев отметил, что исключение проводится по рекомендации СБ, а Совбез «не примет такую рекомендацию, потому что мы применим вето». «Это просто его актерский шаг, чтобы привлечь внимание», – сказал Ильичев о Зеленском.

Предложение миротворческой миссии ООН в Приднестровье никогда не рассматривалось и не стоит в повестке, сообщил Ильичев, отвечая на вопрос об угрозах Украины нанести удар по территории непризнанной республики в случае опасности для Киева.

Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что при подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс.

Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.

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