Украина вызвалась заменить своим электричеством поставки газа из России

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что поставки украинского электричества могли бы частично заменить российский газ.

Зеленский заявил, что «произошел еще один значительный шаг в сближении» Украины и ЕС – «Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию». По его словам, «это только первый этап», Киев хочет «расширить поставки». По версии Зеленского, «за счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы». «Так что это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, страны ЕС начали испытывать дефицит электроэнергии. В свете попыток Евросоюза продолжить «зеленый курс» сообщества на полный переход к производству и использованию «экологически чистой» энергии недополучение газа и нефти из РФ обещает не только серьезные проблемы в экономике ЕС, но и разногласия между его членами по поводу электроэнергии.

—