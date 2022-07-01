 

Украине напомнили о необходимости выплачивать долги

01.07.2022, 5:20, Новости дня
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Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, сообщают информационные агентства.

Bloomberg установило указанную сумму на основании собственных подсчетов. По словам источников, украинские власти могут предложить кредиторам провести реструктуризацию долга. Также не исключается возможность задействовать для оплаты замороженные российские золотовалютные резервы, но этот вариант признается спорным с правовой точки зрения. Кроме того, идут переговоры с МВФ, передает ТАСС.

Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем. Bloomberg указывает, что ожидается падение ВВП Украины на 30%, Украина испытывает большие трудности с выполнением бюджета.

Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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