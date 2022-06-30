 

Глава ГИБДД анонсировал наделение электросамокатов новым статусом

30.06.2022, 13:03, Новости дня
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Электросамокаты получат новый статус до конца 2022 года, сообщил руководитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

«Очень много мы обсуждаем [статус электросамокатов], у нас является основным разработчиком Минтранс, наш научный центр с ними работает. Сегодня сказать о том, в каком виде это будет конкретно, не могу, потому что в обсуждении очень много прений, принимаются решения. Но я уверен, что до конца года мы разберемся с этой категорией и все-таки максимально упорядочим», – цитирует главу ГИБДД ТАСС.

Он пояснил, что скорость таких аппаратов возрастает, первые из них ездили 10-15 километров в час, но сейчас есть модели, которые могут двигаться со скоростью выше 100 километров в час. По его мнению, подобные аппараты вообще не стоит ввозить в Россию, нужно ограничить это законодательно.

Такие электросамокаты нужно убирать или переводить в категорию мопедов и мотоциклов. Часть аппаратов нужно вообще изымать, поскольку они опасны для участников дорожного движения.

«Сегодня тяжело фиксировать нарушения в режиме фотовидеофиксации, они не обозначены», – заключил Черников.

Ранее в РФ предложили ввести обязательное тестирование в ГИБДД на вождение для водителей электросамокатов.

До этого Верховный суд позволил относить электрические самокаты к транспортным средствам. Такое решение было принято после иска Давида Чепечана, который попал в аварию с одним из таких устройств. В результате аварии водитель самоката погиб, а по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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