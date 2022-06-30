 

Созданный в России самолет для тушения пожаров успешно прошел летные испытания

30.06.2022, 8:05, Новости дня
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Летно-конструкторские испытания разработанного в Новосибирске самолета ТВС-2МС с водосливным устройством, который в будущем планируют использовать для тушения пожаров, завершены. Самолет показал «хорошие характеристики» и готов к серийному производству, сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина Владимир Барсук.

«Летали, сделали сбросы, самолет показал хорошие характеристики. Сейчас мы прорабатываем предсерийный вариант бака огнегасящей жидкости. Старый бак был на 1,2-1,4 тыс. литров, сейчас ставим порядка на 2 тыс. литров. Фактически самолет готов к серийному производству», – передает ТАСС слова Барсука.

Летно-конструкторские испытания позволяют проверить правильность конструкторских решений, которые были приняты при создании самолета. Следующим этапом станут эксплуатационные испытания в полевых условиях.

ТВС-2МС – глубокая модификация самолета Ан-2, в котором поршневой двигатель заменен на турбовинтовой. Двигатель работает на авиационном керосине, за счет чего уменьшилась стоимость и увеличилась доступность эксплуатации самолета. При тушении пожаров такие самолеты имеют преимущества перед многотонными самолетами, поскольку способны приземлиться на относительно небольшую травяную или грунтовую площадку в любом отдаленном районе, отрезанном от наземных транспортных путей, на минимальном удалении от очага возгорания. Это влияет на скорость работы и количество сбросов воды за короткое время, что важно при тушении пожаров.

Ранее руководитель проекта направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич сообщил, что проведены испытания аэродинамической модели самолета сверхкороткого взлета и посадки (проект «Партизан»), способного подняться в воздух с площадки размером всего 50 на 50 метров. Проект ведется с 2019 года силами Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина и Фонда перспективных исследований. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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