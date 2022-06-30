В Киеве захотели принудительно депортировать людей из зоны боевых действий

На Украине предложили принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий, сообщил глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай.

Гайдай заявил, что в городе на северо-западе ЛНР ситуация для украинских войск крайне тяжелая, обстрелы продолжаются, в населенном пункте остается около 15 тыс. мирных жителей. «Были предложения определенных депутатов депортировать этот город (Лисичанск). Мы предложили им – пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», – передает РИА «Новости» его слова на телеканале «Украина 24».

При этом против такой меры категорически выступали жители находящегося сейчас на линии соприкосновения Лисичанска в ЛНР, пока он был полностью под контролем ВСУ.

Как отметил Гайдай, речь идет о принудительном выселении. При этом политик заявил, что принять такой законопроект нетрудно.

Жители Лисичанска, о принудительной депортации которых говорил Гайдай, ранее в интервью французскому телеканалу France 24 в присутствии украинских военных заявили, что «это украинская армия обстреливает» их, именно «они убивают наших детей».

Лисичане, как передавал телеканал, «стоят на пути украинских войск, которые пытались эвакуировать» их. Предложенную «эвакуацию» местные жители в интервью телеканала называют «депортацией» и сравнивают с тем, что их «вышвыривают вон», а киевские власти хотят их «оставить в палатках».

Гайдай также сообщил, что российская авиация уничтожила большой склад, с которого осуществлялось снабжение гарнизона в Лисичанске. «Прилетела авиабомба, был достаточно сильный взрыв, многое повреждено, практически полностью разрушены ангары и склады», – сказал он.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли передовые группы российских военных, скоро город освободят от украинских оккупантов. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками». СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающий завод под Лисичанском находится под контролем сил РФ и ЛНР.

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