Ректор ВШСИ Полянкин умер в реанимации в Москве

Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин, обвиняемый в мошенничестве, умер после госпитализации в тяжелом состоянии в одной из московских клиник, сообщил его адвокат Василий Куликов.

«Только что стало известно, что это случилось вчера около трех-четырех [часов] дня в реанимации больницы, куда он попал в тяжелой форме», – передает ТАСС слова адвоката.

Ранее сообщалось, что ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолия Полянкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, в «Адвокатском бюро ЕМПП», представляющем интересы худрука сообщили, что уголовное дело против Полянкина возбудили по заявлению художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина.

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