Путин оценил идею лидеров G7 раздеться для фотографии

Если бы лидеры стран G7 действительно разделись для фотографии, это, вероятно, стало бы отвратительным зрелищем, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», – сказал Путин, напомнив слова Александра Пушкина, который писал, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.

«Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин посетовал на то, что в настоящий момент у РФ не самый лучший период отношений со странами Группы семи, передает ТАСС.

Президент РФ отметил, что знает лидеров G7 лично, они «все лидеры, есть характер». По его словам, «если захотят, то нужного успеха они добьются, но нужно работать над собой».

Напомним, газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств «Большой семерки» за обедом говорили о президенте России, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.

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