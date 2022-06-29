«Единая Россия» и Народный совет ЛНР определили направления совместной работы

Планам по восстановлению мирной жизни на Донбассе, а также взаимодействию для синхронизации законодательства Луганской Народной Республики с российским была посвящена встреча фракции «Единой России» с делегацией Народного совета ЛНР.

Как напомнил первый заместитель руководителя фракции партии Вячеслав Макаров, для гармонизации законодательства были определены ответственные депутаты. Также созданы депутатские группы по связям с народными республиками. Их возглавляют Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий (оба – «Единая Россия»).

«Одна из задач спецоперации в Украине – полное освобождение Донбасса от неонацистов – шаг за шагом решается. И сейчас нам необходимо сосредоточить своё внимание на том, как обустроить жизнь людей, помочь им адаптироваться к новым условиям, оказать всестороннюю поддержку. Экономическая, законодательная и социокультурная интеграция РФ и Донбасса – следующая безусловная задача, которая не вызывает сегодня сомнений и разногласий», – приводятся слова Макарова на сайте ЕР.

Особое внимание партия уделяет подготовке школ народных республик к началу учебного года, отметил он. К 1 сентября они будут обеспечены учебниками – договорённость об этом достигнута с Минпросвещения.

Макаров также отметил, что «Единая Россия» открыла на Донбассе и освобождённых территориях 21 гуманитарный центр и направила 9,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.

В свою очередь председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко поблагодарил «Единую Россию» за поддержку. «Очень многие нам сопереживали, но приехали на территорию руководство партии в лице Андрея Анатольевича Турчака и руководства фракции. Это очень важно для наших жителей. Очень приятно, что, находясь в авангарде событий – политических и военных, мы чувствуем себя неотъемлемой частью «Единой России», мы совместно выстраиваем модель работы. И я уверен, что фундамент «Единой России» – ключевой. Это партия президента России, который спас несколько миллионов русских людей, когда-то оказавшихся за пределами России», – подчеркнул он.

Мирошниченко также сообщил, что членские билеты «Единой России» получил почти весь депутатский корпус луганского парламента.

В свою очередь первый зампредседатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, ответственный за гуманитарную миссию партии в ЛНР, отметил, что сегодня число членов «Единой России» в народной республике превышает 14 тысяч человек.

«Это особое доверие к нашей партии. И особая ответственность перед людьми. Донбасс всегда был мощнейшей экономической базой Советского союза и Российской империи. И я благодарен коллегам за то, что народ Донбасса, и в первую очередь, народ ЛНР поверил нашей партии, когда мы первыми начали проводить гуманитарные миссии», – добавил Водолацкий.

Напомним, в начале июня по приглашению «Единой России» официальная делегация ДНР приехала в Москву на межпартийные переговоры и консультации с представителями обеих палат Федерального Собрания. По итогам встречи с руководством партии и ее фракцией в Госдуме были определены направления синхронизации законодательства в сфере экономики и здравоохранения. Работа над интеграцией правовой базы будет идти в профильных комитетах при непосредственном участии депутатов Госдумы от партии.

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