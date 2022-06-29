СКР завел дело на главу ГУР Украины за угрозы терактов
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Уголовное дело в РФ завели на руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова, сообщил Следственный комитет России.
«Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта)», – сообщается на сайте ведомства.
СКР напомнил, что Буданов в интервью британскому Financial Times «публично высказал угрозу совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях».
В интервью Буданов заявлял об усилении «партизанской деятельности», указав на взрыв машин в Херсонской области, один из которых привел к гибели чиновника администрации.
Буданов отмечал, что такие диверсии были и будут «проводиться в РФ и во многих других местах», при этом он не указывал, имеет ли к этому отношение киевский режим.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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