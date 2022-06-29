В новой концепции НАТО РФ названа самой большой угрозой
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В новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.
«Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», – цитирует документ ТАСС.
Также НАТО заявило, что угрозой для альянса является углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией. Угрозой являются и попытки этих стран «подорвать базирующийся на правилах международный порядок».
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг проанонсировал новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет утверждена на саммите в Мадриде, и назовет Россию «прямой угрозой безопасности». Кроме того, в планах Североатлантического альянса – увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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