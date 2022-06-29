 

Путин предложил созвать конференцию стран Тегеранской конвенции по защите Каспия

29.06.2022, 15:45, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин предложил созвать на конференцию страны-участницы Тегеранской конвенции, направленной на защиту Каспия, на заседании Каспийского саммита в Ашхабаде российский лидер отметил важность укрепления сотрудничества стран региона в области экологической безопасности, сохранения Каспия и морских ресурсов.

Путин поддержал идею азербайджанского и казахстанского коллег нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные события и явления на Каспии, которые негативно влияют на благополучие и жизнь людей в регионе, информирует ТАСС.

«Полагаем, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс создания соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции», – сообщил Путин.

Ранее Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.

До этого российский лидер принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе.

Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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