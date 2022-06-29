Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО

Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс, такое решение принято по итогам первого заседания стран НАТО .

«Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО», – говорится в документе.

Члены альянса договорились подписать соответствующий протокол о вступлении в среду.

Теперь вступление должны будут ратифицировать парламенты 30 стран НАТО.

Напомним, во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии.

До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

Ранее Владимир Путин неоднократно выступал против расширения НАТО и даже это считалось одной из причин начала так называемой специальной военной операции в Украине.