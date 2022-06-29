Шойгу в госпитале вручил награды отличившимся в ходе спецоперации военным

Министр обороны Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

Шойгу вручил звезды Героя РФ командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину и командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Также министр вручил награды военнослужащим, награжденным орденом Мужества, медалями «За отвагу», Жукова и Суворова, передает РИА «Новости».

Шойгу подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

В ходе встречи министром был принят ряд кадровых решений. В частности, подполковнику Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища. Старшему лейтенанту Цыдыпову была предложена должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.

Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и проходят реабилитацию. По его словам, военнослужащие в ближайшее время уже смогут вернуться в свои подразделения.

Напомним, в воскресенье Шойгу лично проинспектировал участвующие в спецоперации войска.

—