 

Шойгу в госпитале вручил награды отличившимся в ходе спецоперации военным

29.06.2022, 14:20, Новости дня
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Министр обороны Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

Шойгу вручил звезды Героя РФ командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину и командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Также министр вручил награды военнослужащим, награжденным орденом Мужества, медалями «За отвагу», Жукова и Суворова, передает РИА «Новости».

Шойгу подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

В ходе встречи министром был принят ряд кадровых решений. В частности, подполковнику Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища. Старшему лейтенанту Цыдыпову была предложена должность старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.

Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и проходят реабилитацию. По его словам, военнослужащие в ближайшее время уже смогут вернуться в свои подразделения.

Напомним, в воскресенье Шойгу лично проинспектировал участвующие в спецоперации войска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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