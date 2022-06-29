Путин назвал ПМЭФ авторитетной площадкой для профессиональных дискуссий – с талибами и ЛДНР

За время проведения Петербургский международный юридический форум стал значимой, авторитетной площадкой для профессиональных дискуссий по широкому кругу вопросов, связанных с историей права и его развитием в современном мире, говорится в приветствии российского лидера Владимира Путина.

«Главная тема Форума – «Остаться в праве» – сейчас звучит особенно актуально – «Россия, как одна из ведущих мировых держав, неизменно отстаивает принцип верховенства закона. Считаем это базовым условием выстраивания справедливого многополярного миропорядка, основанного на равноправном взаимодействии в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте», – приводятся его слова на сайте российского агентства правовой и судебной информации.

Путин выразил уверенность, что Форум пройдет на высоком организационном уровне, а предложения обязательно будут востребованы для решения насущных проблем развития и укрепления международного права.

В завершение президент пожелал всем участникам плодотворных дискуссий.

Напомним, десятый Петербургский международный юридический форум проходит с 29 июня по 1 июля. Ключевой темой форума станет «Остаться в праве», а темой пленарного заседания – «Право в многополярном мире».

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