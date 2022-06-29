 

Поджог назвали возможной причиной пожара на НПП «Темп» в Москве

29.06.2022, 12:04, Новости дня
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Крупное возгорание на Каширском шоссе в столице произошло в результате поджога, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, пожар возник из-за поджога», – сказал собеседник РИА «Новости».

Между тем в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.

«Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения. Пожар локализован», – цитирует сообщение МЧС РФ ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади в 500 квадратных метров, наблюдалось горение мусора. Огонь перекинулся на соседние ангары. Горение наблюдается на Каширском шоссе: у дома № 17, корпус 5, строение 3, по этому адресу, согласно данным из открытых источников, располагается НПП «Темп», которое занимается в том числе разработкой двигателей для боевых самолетов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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