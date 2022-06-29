В России предрекли развитие каркасного и модульного строительства из стали
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Российский рынок стального строительства готов предложить новые решения в условиях давления западных санкций, сообщил руководитель Ассоциации развития стального строительства Александр Данилов.
«В текущих мировых условиях мы все чаще обращаемся к возможностям внутреннего рынка, – Александр Данилов подчеркнул, что для отрасли в целом это не только новый вызов, но и новые возможности. Наши предложения обсуждаются на самом высоком уровне, ищутся пути увеличить потребление металла как в гражданском, так и в промышленном строительстве», – передает «Вечерняя Москва» его слова.
Такое заявление прозвучало в ходе Международной специализированной выставки «Металлоконструкции-2022». Среди предлагаемых решений – более активное использование инженерных программ по черному металлу и легким стальным тонкостенным конструкциям, применение программных комплексов при оптимизации проектирования, отечественные информационные технологии, позволяющие создавать объемные модели будущих объектов.
Также, по словам Данилова, в отрасли сегодня активно обсуждают вопросы развития нормативно-технической базы в области стальных конструкций, проектирования зданий различного назначения, огнестойкость, расчетные программы. Например, в центре внимания находятся снижение административных барьеров и вызовы при проектировании и строительстве.
«Сейчас пришло время обратить внимание на примеры стального гражданского строительства в России. Это дом Зингера в Санкт-Петербурге, семь сталинских высоток в Москве, две башни, расположенные на территории Международного делового центра «Москва-Сити». Сегодня применение металла в строительстве выходит на новый уровень: снимаются административные барьеры, а об увеличении использования стали при возведении школ, детских садов и жилья говорят на правительственном уровне», – отметил он.
Эксперт напомнил, что планы подтверждаются действиями – ранее был отменен приказ Минстроя по ограничениям на легкие стальные тонкостенные конструкции.
«Отмена приказа № 65 и внесение изменений в приказ № 817 имеют огромное значение как для реализации региональных адресных программ по переселению из аварийного и ветхого жилья, так и для строительной отрасли в целом. Эти решения – прорыв для отрасли, они помогут существенно расширить каркасное и модульное строительство из стали», – подчеркнул он.
Как, в свою очередь, заметил председатель Совета директоров Ассоциации развития стального строительства и доктор технических наук Иван Ведяков, предпринятые на федеральном и региональном уровнях шаги помогут решению наиболее актуальных отраслевых проблем.
«Мы сможем ответить на вызовы времени и способны решать самые сложные задачи по импортозамещению и развитию рынка, наметить конкретные пути развития и комплексной модернизации всей строительной отрасли», – заключил он.
Ранее политолог Павел Данилин заявил, что строительство станет локомотивом развития экономики РФ в условиях санкций.
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