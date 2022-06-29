 

В США призвали Apple и Google удалить TikTok из магазинов приложений

29.06.2022, 10:41, Новости дня
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Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр призвал Apple и Google удалить социальную сеть TikTok из своих магазинов приложений.

Карр убежден, что приложение занимается тайным сбором персональных данных, это и стало причиной его обращения к американским технологическим гигантам. Комиссар предупредил, что, согласно некому исследованию, приложение «собирает конфиденциальные данные и отправляет их в Пекин».

По информации Карра, соцсеть имеет доступ к черновикам сообщений, истории поиска и просмотра, комбинациям нажатия клавиш, биометрическим идентификаторам, а также тексту, изображениям и видео, которые хранятся в буфер-обмене устройств.

«TikTok – это не просто приложение для обмена забавными видео и мемами. Это волк в овечьей шкуре», – передает ТАСС слова чиновника.

TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия – в августе 2018 года. Владелец сети – китайская технологическая компания ByteDance. В сентябре 2021 года ежемесячная активная аудитория TikTok достигла 1 млрд.

Напомним, TikTok ввел ограничения на работу сервиса в России: соцсеть решила прекратить распространение нового контента и прямые эфиры (стримы) из-за закона о фейках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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