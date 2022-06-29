Сбитый под Курском украинский БПЛА оказался советским Ту-141

Сбитый накануне под Курском БПЛА был украинским Ту-141, произведенным еще в советское время, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», – написал он в своем Telegram-канале.

Беспилотник сбили около 22.15 восточнее Курска. По информации главы региона, пострадавших или разрушений не зафиксировано.

Беспилотный летательный аппарат «Стриж» Ту-141 является оперативно-тактическим разведывательным беспилотником, был разработан в ОКБ имени Туполева.

Украинский беспилотник был сбит накануне вечером к востоку от Курска.

Напомним, 17 июня обстрелу подверглось село Гордеевка, находящееся в Курской области, неподалеку от границы с Украиной. Двумя днями ранее украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе Курской области.

—