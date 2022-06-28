Песков: Следователи собирают доказательства актов терроризма против жителей ДНР и ЛНР

Cледователи России, ДНР и ЛНР собирают доказательства актов терроризма со стороны Киева против республик Донбасса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работает очень много специалистов. Гигантский объем работы. И результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма, с актами геноцида в отношении жителей упомянутых республик. Вот это и есть настоящие преступления», – ответил он на вопрос, как Кремль относится к заявлению Зеленского о том, что Россию нужно юридически признать крупнейшей террористической организацией, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является террористическим государством.

В видеообращении он призвал мировые державы юридически закрепить этот факт и потребовал полностью отказаться от закупки любых российских товаров.

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