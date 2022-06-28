НАСА запустило к Луне аппарат Capstone

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) осуществило успешный запуск к Луне аппарата Capstone («Кэпстоун»), следует из трансляции на сайте НАСА.

Запуск аппарата состоялся по плану в 5.55 по времени восточного побережья США (12.55 мск) с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab, передает ТАСС.

В соответствии с первоначальным планом Capstone должен был начать миссию в период с 31 мая по 22 июня, но она многократно переносилась из-за необходимости проведения дополнительных работ по подготовке к полету. Аппарат Capstone должен помочь рассчитать орбиту для будущей окололунной станции Gateway. Его масса составляет около 25 кг. НАСА полагает, что Capstone долетит до цели за три месяца и проведет на лунной орбите не менее полугода.

Напомним, бывший астронавт НАСА Джек Фишер объяснил, почему космическое агентство США вновь и вновь откладывает высадку своих астронавтов на Луну: по его мнению, это не входит в число главных стратегических приоритетов страны, особенно в условиях пандемии коронавируса.

—