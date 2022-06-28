Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – передает РИА «Новости» текст документа документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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