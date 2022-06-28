 

Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

28.06.2022, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – передает РИА «Новости» текст документа документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.20 / Помпео посетил памятник «Спасибо, Америка!» в Чешской Республике

21.10.20 / Трамп предложил Ирану быть сильной страной без ядерного оружия

14.02.21 / Мясников назвал способы борьбы с новыми мутациями COVID

15.07.20 / Функционирование украинского языка – вопрос нацбезопасности. Языковой законопроект Бужанского – одна из попыток реванша Путина в Украине

31.12.21 / Лавров заявил о превращении Украины в военный плацдарм против России

23.07.21 / В результате ливня в Бердянске погибли два человека – на подтопленном участке оборвались электропровода

29.11.21 / Зимнюю Универсиаду в Швейцарии отменили из-за штамма “Омикрон”

26.07.20 / Борис Джонсон пересмотрит ряд законов, чтобы противостоять угрозам от России и Китая

08.06.21 / Принц Гарри взял 20-недельный декретный отпуск по уходу за новорожденной дочерью

24.06.20 / Пушков ответил на цинизм западных СМИ по поводу парада Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика