 

В Национальном лифтовом союзе оценили последствия ухода производителя Kone из России

28.06.2022, 12:55, Новости дня
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Уход финского производителя лифтов и эскалаторов Kone из РФ может сказаться на производстве высокоскоростных лифтов для многоэтажных зданий, поскольку в РФ подобное оборудование не производится, сообщил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

«Компания KONE действительно очень долго, несколько десятилетий работала в России. За это время они зарекомендовали себя как качественный производитель, который вводит совершенно инновационные решения и техники. Они были одними из первых, кто предлагал такие революционные решения, как безмашинные помещения, лебедки, которые устанавливались в шахтах. На очень высоком и хорошем уровне у них производство скоростных высотных лифтов. Они были незаменимы в секторе высотного строительства», – сказал эксперт «Газете.Ru».

«Поэтому, конечно, определенные трудности будут. Но в целом у них не такой объем рынка, который кардинально может сказаться на ситуации. Это было прогнозируемо, поэтому уже ведут работу по этому поводу», – рассказал Захаров.

Он также напомнил, что с российского рынка также ушла американская компания лифтового оборудования Otis.

«Kone повторяет действия компании Otis, которая еще в марте объявила об уходе. При этом она продолжает выполнять свои обязательства, продолжает даже работать завод в Санкт-Петербурге, отрабатывая те контракты, которые были заключены. У компании KONE в прошлом году 3% введенных лифтов [на всем российском рынке]. За исключением импортного Otis, они одни из самых крупных иностранных производителей. Otis имеет завод в России, и российский Otis занимает 16%, большой объем рынка», – заключил Захаров.

Ранее сообщалось, что в РФ образовался дефицит высокоскоростных лифтов для небоскребов, так как производившие их компании приостановили поставки оборудования на российский рынок, а местные компании пока не готовы производить аналоги.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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